Grieg Seafood setter et tak på gjelden

Rapporten for tredje kvartal viste at pengene fortsetter å renne ut av Grieg Seafood .

Ifølge presentasjonen hadde Grieg Seafood ved utgangen av tredje kvartal en netto rentebærende gjeld mot EBITDA på 4,2 ganger, mot 4,5 ganger i lånevilkårene.

Med utsikter til lavere inntjening på kort til mellomlang sikt ble det da gjort stresstester på nøkkelindikatorer som viste at selskapet kunne komme i brudd med lånevilkårene. Ifølge en oppdatering sendt ut 21. oktober hadde Grieg Seafood – etter forhandlinger med bankene – fått innvilget en waiver ut tredje kvartal 2021.

Videre hadde Grieg Seafoods ved utgangen av tredje kvartal et gjeldsnivå rundt 30 kroner per kilo. Finansdirektør Atle Harald Sandtorv opplyste på dagens presentasjon at dette bør være en øvre grense, og er også et mål selskapet har mot 2022 og 2025.

Grieg Seafood faller over prosent til 79,70 kroner på Oslo Børs tirsdag morgen.