Grieg Seafood la i går frem rapporten for et utfordrende tredje kvartal. Samtidig ble det avholdt kapitalmarkedsdag, der konsernsjef Andreas Kvame kunne røpe at selskapet jobber med å selge virksomheten på Shetland.

– Vi forventer at prosessen skal fullføres i løpet av 2021, selv om det ikke er noen definert tidsplan, sier kommunikasjonssjef Kristina Furnes til iLaks.no.

– Det er nesten rart

Sjømatanalytiker Knut Ivar Bakken i Danske Bank Markets anslo overfor Finansavisen i går en salgssum på 1,0-1,5 milliarder kroner.

Carnegie-analytiker Lars Konrad Johnsen er usikker på Grieg Seafoods planer.

– Det er nesten rart når du setter i gang en salgsprosess i en periode da ting åpenbart ikke beveger seg i riktig retning. Også i hele markedet er det veldig utfordrende. Jeg er sikker på at dette vil være en 6-12 måneders prosess, sier han til nettstedet.

– Bakkafrost, selvfølgelig

Som potensielle kjøpere av Shetland-virksomheten trakk Bakken frem Norskott Havbruk (50/50 eid av Lerøy Seafood/SalMar) og Cooke Salmon.

I et kundenotat onsdag lanserer SpareBank1 Markets-analytiker Christopher Robin Vinter én kandidat til.

– Bakkafrost er selvfølgelig en potensiell kjøper, skriver han ifølge iLaks.no, og peker også på muligheten for at en fjerde kandidat kan dukke opp.

Grieg Seafood faller én prosent til 76,80 kroner på Oslo Børs onsdag ettermiddag.