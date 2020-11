Skal tjene penger på lakseavføring

En forskningsrapport fra Norsk institutt for Bioøkonomiforskning (NIBIO) bekrefter at det er kommersielt potensial for fiskeslam. Det opplyses i en børsmelding fredag.

Ifølge rapporten kan tørket fiskeslam fra Andfjord Salmon sitt landbaserte havbruksanlegg bli brukt i vekstmedier som organisk gjødsel og organisk mineralgjødsel for jordbruk og hagearbeid. Fiskeslam i denne sammenhengen innebærer både fiskeavføring og restefiskfôr som synker til bunnen av det landbaserte oppdrettsanlegget, som igjen samles opp av rengjøringsroboter.

– Enkelt sagt kan vi tjene penger på laksens avføring, sier adm. direktør Martin Rasmussen i Andfjord Salmon.

I rapporten undersøkte NIBIO både mulighetene begrensningene som er knyttet opp til bruk av fiskeslam som en CO2-reduserende komponent i produkter som vekstmedier, jordforbedringsmidler og gjødselprodukter til jordbruk, hagearbeid og lignende.

– Å behandle biologisk avfall som en bærekraftig ressurs i stedet for et problem, har vært et sentralt mål for oss. NIBIO-rapporten bekrefter at dette er mulig, og tar oss et skritt nærmere å bygge verdens mest bærekraftige og fiskevennlige havbruksanlegg, sier Rasmussen som er utdannet biolog.