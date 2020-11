DNB Markets: – Dette er våre favorittaksjer

DNB Markets gjentar i en ny sektorrapport sitt positive syn på sjømatsektoren. Med gode utsikter til en covid-19-vaksine og en stram tilbudssituasjon for 2021 mener analytiker Alexander Aukner at det er «lys i enden av tunnelen» etter flere år med fallende laksepriser.

Ifølge TDN Direkt venter DNB Markets at lakseprisene vil hente seg inn fra andre halvår 2021. Årsaken til det er økt detaljhandelsetterspørsel etter at smittevernsrestriksjonene lettes. Meglerhuset anslår at rundt en tredjedel av nedgangen i konsensus for resultat pr. aksje for 2020 kommer fra covid-19.

DNB Markets omtaler Lerøy Seafood , Austevoll Seafood og Atlantic Sapphire som sine favorittaksjer.

«Priskorreksjonen er etter vår mening over, og hvert selskap har sterke utsikter på mellomlang sikt», skriver analytikeren.

Fredag omsettes Lerøy Seafood for 56,06 kroner, Austevoll Seafood omsettes for 81,65 kroner mens Atlantic Sapphire omsettes for 99,80 kroner.