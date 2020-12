Har truffet blink på Euronext Growth

REGNEMASKIN: Øystein Stray Spetalen har tjent gode penger på børsnoteringen av Xplora Technologies, Volue, Everfuel og The Kingfish Company i høst.

I høst har det strømmet på med nye selskaper til Euronext Growth (tidligere Merkur Market) med potensiell inntjening langt frem i tid og høy prising. Det har ført til kraftige kursfall rett etter notering for aksjer som blant andre Mintra, Play Magnus, Airthings og Kalera.

«Det har vært så mye, og en del av dette grønne «spacet» er så «hot» at mange ikke har tid til å gjøre hjemmeleksen sin, så de hiver inn en ordre og gjør hjemmeleksen i mellomtiden frem mot børsnotering», uttalte Jan Petter Sissener til Finansavisen i oktober.

En som definitivt har gjort hjemmeleksen sin er Øystein Stray Spetalen, som trolig har fått tilbud om å være med på absolutt alle børsnoteringene i høst.

Men Spetalen er glad i matematikk og han kan definitivt regne på hva som er billig og dyrt. En gjennomgang viser at investoren har satset på fem børsnoteringer i høst, hvorav fire har vært blinkskudd.

Sushi-debut

Onsdag debuterte The Kingfish Company på Euronext Growth med et brak. Selskapet produserer den eksklusive fisken yellowtail kingfish på land, som blant annet brukes til sushi.

I forbindelse med børsnoteringen ble det hentet i overkant av 500 millioner kroner til en prising på 858 millioner før penger. Øystein Stray Spetalen og Gustav Witzøe var cornerstone-investor og førstnevnte gikk inn med 64 millioner.

Første handelsdag spratt kursen opp fra 20,56 til 25,80 kroner, hvilket betyr en kursoppgang på over 25 prosent. Dermed har Spetalen allerede en papirgevinst på over 16 millioner kroner.

Hydrogentreff

Hydrogen er «hot» som aldri før, og for et år siden ble Everfuel skilt ut av Nel for en slikk og ingenting. Da selskapet hentet 290 millioner kroner til en prislapp på 1,3 milliarder i forbindelse med børsnoteringen, satset Spetalen-kontrollerte Saga Pure (tidligere Saga Tankers) 55 millioner som cornerstone-investor.

Snaut én måned senere står Everfuel-aksjen i 38 kroner, etter en kursoppgang på nesten 6 prosent onsdag. Det gir en avkastning på 73 prosent siden børsnoteringen og Saga Pure's papirgevinst er på 40 millioner kroner. Drømmetreff!

Spetalen gjorde også en liten investering på rundt 8 millioner kroner i det grønne teknologiselskapet Volue, hvor kursen har har steget fra 32 til 37,62 kroner.

Det er verdt å legge til at Spetalen kjøpte en knøttliten post i HydrogenPro-emisjonen før notering, og gikk short med en halv million aksjer like etterpå. Trolig er investoren cirka i null på dette veddemålet.

En smart klokkeinvestering

Onsdag i forrige uke deltok Spetalen i børsnoteringen av smartklokkeselskapet Xplora Technologies med en innsats på 20,4 millioner kroner i forkant av noteringen.

Og hva har skjedd med aksjekursen? Første handelsdag spratt aksjen opp 33 prosent fra 15,08 til 21,99 kroner, og kursutviklingen har fortsatt riktig vei. En uke senere blir Xplora Technologies omsatt for 23,25, hvilket betyr et gevinst på over 54 prosent.

I kroner og øre gir det en papirgevinst på 11 millioner kroner til Spetalen. Smartklokken til Xplora Technologies sikter seg inn mot gutter og jenter mellom fire og elleve år. Med den klokken kan barna enkelt ringe til, sende meldinger og bilder til de kontaktene som foreldrene bestemmer fra sin app.