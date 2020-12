Tirsdag avholdt Akva Group sin kapitalmarkedsdag. Her kunne ledelsen informere at analyser fra Kontali, Nasdaq og Cardo Partners peker mot en økning i globalt konsum av atlantisk laks med 1-2 millioner tonn frem mot 2030. Det legger grunnlaget for at selskapet kan legge frem nye målsettinger for perioden 2021-23.

Norne Securities velger nå å heve kursmålet på Akva Group fra 85 til 95 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas.

«Det forventes at lakseforbruket vil fortsette å vokse i løpet av det neste tiåret, slik det har gjort de siste ti årene, og få lakseoppdrettsselskapene til å investere mer i både sjø- og landbaserte løsninger», skriver analytikeren.

Norne Securities beskriver det landbaserte segmentet som det hete temaet akkurat nå.

«Vi ser fremdeles et stort potensial for Akva og oppsiden i aksjen. Etter å ha tatt med de nylig annonserte kontraktene i vår modell, gjentar vi kjøpsanbefalingen med et høyere kursmål, avslutter», analytikeren.

Nøkkelementene i strategien:

Topplinjeveksten ventes først og fremst å være organisk, med sterkt fokus på god drift.

Levere minimum 25 prosent økning i driftsresultatet på årsbasis.

Trinnvis øke avkastningen på sysselsatt kapital til minimum 15 prosent innen 2023.

Løfte innovasjonsinvesteringer med minst 50 prosent for å støtte produktutvikling og organisk vekst.

Øke investeringene på de tre digitale plattformene AKVA connect, AKVA observe og Fishtalk.

Aksjen ble sist omsatt for 79,60 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på litt over 2,6 milliarder kroner. Hittil i år har aksjen gått opp 9,1 prosent.