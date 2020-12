Frykter hard Brexit stanser norsk sjømateksport

I TIDSNØD: Storbritannias statsministeren Boris Johnson (t.h.) har foreløpig ikke klart et utkast til Brexit-avtale. Alt må klaffe dersom han skal rekke å få tommel opp fra både det britiske Parlamentet og EU, for en Brexit-avtale innen fristen ved nyttår.

I TIDSNØD: Storbritannias statsministeren Boris Johnson (t.h.) har foreløpig ikke klart et utkast til Brexit-avtale. Alt må klaffe dersom han skal rekke å få tommel opp fra både det britiske Parlamentet og EU, for en Brexit-avtale innen fristen ved nyttår. Foto: Bloomberg

Britene har brukt 4,5 år på Brexit-forhandlingene. Forgjengeren til statsminister Boris Johnson, Theresa May, gikk på smell etter smell med avtaleforslagene i Parlamentet.

Med kun 30 dager igjen til en Brexit-avtale må være signert med EU, gjenstår det fremdeles for Boris Johnson å legge frem et forslag som får flertall i eget Parlament.

– Det er stor risiko for at Boris Johnsons forslag til Brexit-avtale ikke får flertall i Parlamentet, sier Hans Frode Kielland Asmyhr, Sjømatrådets utsending til Storbritannia.

All norsk laks skal innom EU før den skal inn i Storbritannia. Uten Brexit-avtale, rammes all norsk laks. Hans Frode Kielland Asmyhr, Norges Sjømatråd

Absolutt siste frist

Johnsen må også rekke å bringe inn et eventuelt godkjent avtaleutkast til forhandlingsbordet i EU. Unionen må rekke å behandle forslaget, og ikke minst forhandle om betingelsene med Storbritannia – før nyttår.

– Det er ikke mulig med flere utsettelser. Britene har vedtatt en lov om at en Brexit-avtale ikke kan utsettes utover 31. desember i år. Hvis Boris Johnson ikke klarer å fremme et forslag som får flertall i parlamentet og godkjennes av EU innen nyttår, tyder alt på en hard Brexit.

– Det begynner å bli veldig dramatisk dag for dag for norsk sjømateksport, så lenge det ikke er på plass en avtale, sier Asmyhr.

Store verdier på spill

Storbritannia er femte største marked for norsk laks. Årlig eksporterer norske oppdrettere sjømat for 6,3 milliarder kroner til øyriket, hvor laks utgjør over 4 milliarder av eksportverdien.

Uten en handelsavtale mellom Storbritannia og EU, truer Brexit-thrilleren eksporten av norsk sjømat til Storbritannia.

FREMDELES HÅP: Hans Frode Kielland Asmyhr, Sjømatrådets utsending til Storbritannia. Foto: Norges sjømatråd

– En overgangsavtale vil gjelde ved en hard Brexit, men det blir krevende. Det er fare for at eksporten av norsk laks kan stoppe helt opp.

– Store verdier står på spill uten en avtale. Det er snakk om 400 millioner kroner i eksportinntekter for norsk laks til Storbritannia hver måned.

Norge avhengig av EU

Norge er avhengig av at det foreligger en Brexit-avtale før Storbritannia forlater EU.

– Norske myndigheter jobber på spreng for å få på plass en ny handelsavtale med Storbritannia som vil gi klarhet i hvilke rammebetingelser som vil gjelde på nyåret.

– Men all norsk laks skal innom EU før den skal inn i Storbritannia. Hvis ikke Storbritannia og EU får på plass en Brexit-avtale, rammer det all norsk laks.

Alvorlige konsekvenser

Ved en hard Brexit vil ikke handelssystemet mellom Storbritannia og EU lenger gjelde.

– Det vil få alvorlige konsekvenser for handel av norsk sjømat til Storbritannia på nyåret. Sannsynligheten er svært stor for at eksporten vil stoppe opp fordi Storbritannia uten Brexit-avtale må kontrollere alt ved grensen.

Storbritannia er en øy med alle utfordringer det medfører. Mesteparten av norsk laks transporteres i containere og trailere på skip.

– Britene har ikke orden på logistikken så vidt vi kan se. Det er krevende for holdbarheten for fersk laks om transporten stoppes på grensen i britiske havner.

Når ikke britiske grenser

Deler av norsk lakseeksport, som kjøres på trailere gjennom tunnelen fra Frankrike, vil ikke en gang nå Storbritannias landegrenser.

– Kontrollene vil gi forsinkelser og milelange køer med store containere som ikke kommer inn i Storbritannia. Proppen i tunnelen og på grensen gjør at transporten blir stående i Frankrike eller Nederland, sier Asmyhr.