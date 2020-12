Andfjord Salmon planlegger fast-track utvikling av oppdrettsanlegg

Andfjord Salmon planlegger en fast-track-utvikling av sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Kvalnes, Andøya, melder TDN Direkt.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil brukes til fast-track-utviklingen av Kvalnes fase 2 ved å flytte de planlagte investeringene knyttet til sprengnings- og gravearbeid seks måneder fremover.

– For å si det enkelt, så beveger vi oss fra en sekvensiell utvikling på Kvalnes til en parallell utvikling av hele Kvalnes-området. Dette vil redusere både den generelle risikoen for prosjektgjennomføring for arealutviklingen og biologisk risiko for bassenget, sier konsernsjef Martin Rasmussen, melder TDN Direkt.

Smolt vil bli sluppet ut sent på våren/ sommeren 2021 for å kunne muliggjøre ferdigstillelse av sprengnings- og gravearbeid ved andre bassenger på Kvalnes.

Rettet emisjon

Andfjord Salmon melder i en børsmelding onsdag at det har gjennomført en vellykket rettet emisjon, og har hentet 88,2 millioner kroner i et bruttoproveny.

Selskapet har utstedt 2,1 millioner nye aksjer til 42,00 kroner pr. aksje.

ABG Sundal Collier og SpareBank 1 Markets var tilretteleggere.