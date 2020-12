Kina varsler nye sjømatkrav

Kinesiske myndigheter har på grunn av coronasituasjonen varslet nye krav til helsesertifikatet for eksport av sjømat til Kina og listeføringen av godkjente virksomheter. Alle land som eksporterer sjømat til Kina, må forholde seg til disse kravene, melder TDN Direkt og viser til en melding fra Mattilsynet.

Fra kommende årsskifte vil kun det nye helsesertifikatet kunne brukes til eksport av sjømat til Kina.

Frem til nytt sertifikat er i bruk kan det være usikkerhet knyttet til eksport til Kina og hvilke krav som stilles fra den kinesiske siden, heter det.

«Mattilsynet har inntrykk av at kinesiske myndigheter allerede nå krever at hele produksjonskjeden skal være listeført før eksport, men dette er ikke bekreftet. Mattilsynet har bedt om avklaring på dette fra kinesiske myndigheter. Dette kravet er rettet mot flere land enn Norge», heter det i meldingen fra Mattilsynet.

– Svært viktig

Tilsynet understreker at det er «svært viktig» at eksportører er i tett dialog med sine kunder og importører på det kinesiske markedet dersom de velger å eksportere til Kina nå.

«Det kan være risikabelt per dags dato å eksportere sjømat fra fiskebåter, fraktebåter og frittstående lager som ikke er registrert i Kina», skriver tilsynet i fredagens melding.

Nye krav

Mattilsynet besitter ingen full oversikt over alle krav og frister, men kjenner til følgende hva gjelder nye krav til helsesertifikat:

Alle oppdrettslokaliteter, fiskebåter, frittstående fryselager og båter som frakter uemballert fisk, skal oppgis i sertifikatet.

Krav om at emballasje og transportmidlet desinfiseres for å forhindre covid-19.

Tilsynet legger til at det vil vurdere hvordan desinfeksjonskravet skal håndteres, og har henvendt seg til Kina pr. brev der det utdypes hvilke utfordringer dette vil ha, særlig ved flyfrakt av fersk laks.

Nye krav til listeføring, etter hva Mattilsynet kjenner til:

Alle fiskebåter, frittstående fryselager og båter som frakter uemballert fisk skal listeføres.

Produksjonsvolum og eksport til Kina foregående år skal oppgis for alle virksomheter.

Her påpeker tilsynet at hele produksjonskjeden skal oppgis, og at alle virksomheter i produksjonskjeden må være listeført i Kina før eksporten. En konsekvens av dette er at sjømat som er landet i Norge fra båter fra andre land, som Storbritannia og Russland, ikke kan eksporteres til Kina med mindre båtene er listeført av respektive flaggstater.