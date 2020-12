IntraFish får under fredagens spørrerunde oppgitt laksepriser på 32-38 kroner per kilo, skriver TDN Direkt.

– Vekstmarkedet er ikke der lenger. Ferskfisken har normalt trukket juleprisene opp. Nå går all fisken til industrien. Det er unormalt. Og prisene er ned til 37-38 kroner til oppdretter, sier en eksportør.

– Fire-tallet eksisterer ikke på kjøpersida, men eksportørene vil gjerne ha mer. Du får ikke mer enn kanskje 3,90 euro i markedet. Nei, det ser ikke lystig ut. Der er for mye fisk tilgjengelig, sier han.

En oppdretter er litt mer positiv. Han oppgir rundt 39 kroner til oppdretter i nord for industristørrelsene 3-6 kilo, men presiserer at nivået er «litt forskjellig».

En polsk innkjøper forteller at enkelte nordmenn forsøker å selge for uke 51 allerede i uke 49.

– Vi klarer ikke å selge videre på mer enn 3,80 euro. Hele markedet stenger ned. Ingen tør å komme med noen prognose for første kvartal. Imens vokser fisken i mærene og den må høstes. Problemene tårner seg opp både for dere og for oss. I første kvartal vil fisken ha vokst seg temmelig stor.

Aktører melder i tidlig handel fredag ettermiddag om følgende priser: