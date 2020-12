Hofseth Biocare inngår ny avtale i Asia

Hofseth Biocare inngår et samarbeid med DKSH for distribusjon av HBC-merkede produkter i en rekke asiatiske land, opplyses det i en børsmelding.

Avtalen dekker ti territorier over hele Asia, inkludert Thailand, Indonesia, Filippinene, Malaysia, Vietnam, Kina, Japan, Korea, Taiwan og India, gjelder for produktene ProGo, CollaGo, CalGo og OmeGo.

– Vi tror det er en enorm mulighet for produktene våre i Asia, gitt at den regionale ganen vanligvis er veldig disponert for å spise fisk og fiskeprodukter. Land som Malaysia og Indonesia er blant de med høyest forbruk av fisk pr. innbygger i verden, sier sjef for medisinsk FoU i Hofseth Biocare, Crawford Currie, i en kommentar.