Oppdrettsanlegg på land sprakk

Tanken på 500 kubikk ble helt tom, da den sprakk tirsdag formiddag. Det ble først meldt om en eksplosjon i bioreaktoren, som er en stor tank fylt opp med vann som skal brukes til oppdrett på land, men det er senere blitt tilbakevist.

Det er Havlandet RAS Pilot, som er under INC Gruppen, som eier bioreaktoren. De har etablert et pilotanlegg for landbasert oppdrett av laks opp til slaktestørrelse. Anlegget benytter RAS-teknologi, noe som vil si at vannet inni tanken kan resirkuleres og brukes gjentatte ganger. Hele pilotprosjektet har en verdi på mellom 40 og 70 millioner kroner, mens tanken var verdt omkring 3 millioner kroner, skriver Bergens Tidene.

– Det er en sprekk i tanken, og saltvann renner ut. Det har ikke vært en eksplosjon, og ingen personer er skadet, sier Karen Nilsen, markedssjef i INC Gruppen, til BT.

Planen har vært at anlegget skulle fylles med 200 tonn matfisk, som skulle bli opptil 6 kilo. Den første runden skulle ha startet 15. desember, men nå skal ledelsen først finne årsakssammenheng og finne ut av hva de skal gjøre videre.

Det skal ikke være noen forurensingsfare, og INC Gruppen har satt ned en krisestab for å håndtere situasjonen.