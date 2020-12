KRIG: Stillingskrig mellom lakseoppdrettere og eksportører i markedet for fersk laks.

KRIG: Stillingskrig mellom lakseoppdrettere og eksportører i markedet for fersk laks. Foto: Måsøval fiskeoppdrett

Det pågår i skrivende stund en stillingskrig mellom lakseoppdrettere og eksportører i markedet for fersk laks med levering neste uke. Få handler er blitt gjort og det meldes om at et par kroner kiloen skiller kjøper og selger, ifølge TDN Direkt og IntraFish.

Lakseprisen vil mest sannsynlig bikke 40 kroner, men usikkerheten knyttes til leveringer i slutten av neste uke.

– Oppdretterne krever 42-43 kroner kiloen, men markedet vil ikke betale mer enn 40 kroner kiloen. Vi er naturligvis ikke interessert i å tape penger på å handle laks, og avstår da heller fra å handle, sier en eksportør til IntraFish.

Eksportøren opplyser at lakseprisen har vært litt under 40 kroner denne uken, og flere andre melder det samme, ifølge TDN.

– Vi har ikke gjort noe ennå. Oppdretterne prøver seg på priser som er 1-2 kroner høyere enn denne uken, altså rundt 41 kroner kiloen, så får vi se hvor det ender, sier en annen eksportør.

– Dette er vanligvis den kanskje travleste dagen i hele året, med normalt sett mange som skal ta posisjoner før jul. Det er et annerledes år nå, det er helt tydelig, påpeker enda en eksportør.

Begge eksportørene påpeker at markedet er særdeles rolig.