The Kingfish Company inngår avtale for å doble produksjonskapasiteten

The Kingfish Company og Billund Aquaculture har inngått en kontrakt for den neste utvidelsen av The Kingfish Company's RAS-anlegg i Nederland, fremgår det av en børsmelding mandag.

Utvidelsen vil starte tidlig i 2021, og vil fortsette å basere seg på designet av den nåværende produksjonen. Etter utvidelsen vil produksjonskapasiteten være mer enn doblet.

«Vi har et godt samarbeid med Billund og vi er sikre på at det nye samarbeidet vil være viktig for å nå produksjonsmålene i oppskaleringsplanen vår», uttaler Ohad Maiman, grunnlegger og adm. direktør i The Kingfish Company. Selskapet produserer den eksklusive fisken yellowtail kingfish på land, som blant annet brukes til sushi.

Sjømatselskapet debuterte på børs for rundt tre uker siden og fikk en pangstart. Første handelsdag spratt kursen opp fra 20,56 til 25,80 kroner, hvilket betyr en kursoppgang på over 25 prosent. Mandag står kursen i 31,055 kroner.

I forbindelse med børsnoteringen ble det hentet i overkant av 500 millioner kroner til en prising på 858 millioner før penger. Øystein Stray Spetalen og Gustav Witzøe var cornerstone-investor og førstnevnte gikk inn med 64 millioner.