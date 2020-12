Aker Solutions har inngått en kontrakt med Arctic Offshore Farming, et datterselskap av Norway Royal Salmon , for en sammenstilling av to store oppdrettsfasiliteter, fremgår det av en pressemelding fra selskapet mandag.

Kontraktsverdien er på rundt 40 millioner kroner.

Forberedelsene for prosjektet starter tidlig i 2021 og aktiviteten vil være på topp i april og mai, da rundt 50 ansatte vil jobbe med prosjektet.