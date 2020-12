Oppdrettsselskap får kritikk av Finanstilsynet

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte regnskapsmessige forhold ved den finansielle rapporteringen til Norway Royal Salmon i årsregnskapet for 2019.

Der har de kommet frem til at det ikke er gitt tilstrekkelige og hensiktsmessige opplysninger knyttet til endring i forpliktelser som skyldes finansieringsaktiviteter, opplyses det i en børsmelding.

Norway Royal Salmon har foretatt en ny vurdering av regnskapet for 2019, og skal være enig med Finanstilsynet. Selskapet vil nå ifølge meldingen påse at de påkrevde opplysningene gis i årsregnskapet for 2020.