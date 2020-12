Heller kaldt vann i blodet på lakseoptimistene

Tall fra Fiskeridirektoratet sluppet torsdag viste at laksebiomassen i norsk sjø steg 11,1 prosent på årsbasis i november. Årsveksten steg dermed 1,8 prosentpoeng fra oktober.

Carnegie-analytiker Lars Konrad Johnsen skriver ifølge TDN Direkt i en kommentar til tallene at veksten var særlig sterk for 2020-generasjonen, med nesten 20 prosent oppgang i biomassen fra samme tid i fjor.

Johnsen mener et høyt fôrsalg i oktober/november og fortsatt høye temperaturer i sjøen peker mot en videre økning i biomassen inn mot årsslutt.

– Estimatene ligger for høyt

Tallene er betydelig over hva både Johnsen og markedet hadde sett for seg, der førstnevnte lå inne med en tilbudsvekst på 5,7 prosent for 2021.

«Imidlertid, med en tilvekst i 2020-generasjonen som ikke ser ut til å stoppe, sammen med en trend om å holde volumer tilbake for å optimalisere kapasitet (MTB), ser vi nåværende konsensus for tilbudsvekst i 2021 som for forsiktig. Etter vår mening indikerer de oppdaterte biomassetallene en volumvekst på 7-10 prosent for 2021 fra Norge», skriver Johnsen ifølge nyhetsbyrået.

Som en følge anser han 2021-forventningene for lakseprisen til å være for optimistiske, med flate priser på årsbasis som mest sannsynlig.

«Dette igjen indikerer at estimatene for resultat pr. aksje innen oppdrettssektoren er 20-50 prosent for høye for neste år», skriver Johnsen ifølge TDN Direkt.