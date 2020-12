Øker snøkrabbekvoten for 2021

Regjeringen har besluttet å heve totalkvoten for snøkrabbe med 2.000 tonn for 2021. Det gjør at den fastsatte totalkvoten ender opp på 6.500 tonn. Det opplyser departementet i en pressemelding.

Ifølge fiskeridepartementet viser snøkrabbebestanden en positiv utvikling, og kvoteøkningen gjøres i tråd med Havforskningsinstituttets anbefaling.

– Vi har hatt fokus på innhenting av kunnskap om bestandens tilstand og utbredelse, og holdt totalkvoten på et stabilt nivå over flere år. Det kan ha gitt positive effekter og tillater oss nå et økt uttak, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Stengningsperioden av hensyn til snøkrabbens skallskifte er blitt fastsatt til perioden fra 1. juli til og med 30. september, og minstemålet videreføres med 95 millimeter skjoldbredde.