Stryet i The Kingfish Company har foreslått en lovlig fisjon, som skal overføre all eiendom selskapet eier over til et nytt datterselskap med navn Kingfish Property One.

Overføringen forventes å være gjennomført i 1. kvartal 2021 og vil være finansielt effektiv 1. januar 2021.

The Kingfish Company vuderer også å overføre de nederlandske oppdrettseiendelene og drift til et nytt datterselskap – Kingfish Zeeland.

Les hele børsmeldingen her.