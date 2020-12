Statsminister Johnson gikk hardt ut på julaften etter at avtalen var i boks, og hevdet de hadde tatt tilbake kontrollen over Storbritannias skjebne som en «uavhengig kyststat med full kontroll over våre farvann».

Men blant fiskerne i Storbritannia er ikke entusiasmen like stor. De føler seg rett og slett dolket i ryggen ved at EUs fiskeskøyter fortsatt vil ha muligheten til å operere langs den britiske kysten.

Historisk mulighet

– Forræderen Boris har drept oss, og vi vil ikke glemme det. Vi hadde muligheten til å ta tilbake kontrollen, og vi har gitt den opp, sier Phil Mitchell, en 51 år gammel skipper som holder til i Newlyn, helt sørvest i England, til Reuters.

Newlyn er Englands største fiskehavn, målt etter tonnasje, og fiskerne her føler seg sviktet av myndighetene og ser på dette som en historisk mulighet som er blitt sløst bort.

SVIKTES: Britiske fiskere føler seg sviktet av de konservative statsministrene Edward Heath, som tok landet inn i EU i 1973, og Boris Johnson som nå tar landet ut av EU. Her en fisker som holder til like ved kysten til Newlyn, England. Foto: Bloomberg

– De var glade for å bruke oss til kampanjen sin. Men når presset ble for stort dumpet de oss, og vi er blitt dumpet på fra stor høyde, sier Mitchell.

Storbritannias fiskeflåte er blitt halvert de seneste 30 årene, fra over 11.000 til under 6.000 båter, samtidig som at mer enn halvparten av den britiske fiskeflåten ble bygget før 1991. Dette har gjort at Storbritannia i dag er en nettoimportør av fisk.

Blant de britiske fiskerne ser de på EU-medlemskap og nedgangen i antall fiskere som to sider av samme sak, og et overveldende flertall stemte for brexit.

Rød linje langs kysten

Det som irriterer fiskerne mest er at EU-fartøy fortsatt vil ha tilgang innenfor 12-milesgrensen. 12-milesgrensen ble ansett som en rød linje for de britiske fiskerne, for innenfor den blir kystområdet betraktet som en barnehage, både fisk og for fiskere under opplæring.

Johnson sa at avtalen øker kvoten for britiske fiskere som tilsvarer 25 prosent av verdien av EU-fangsten i Storbritannias farvann, og vil bli faset inn i over 5 år.

– Jeg kan forsikre store fiskefanatikere i dette landet. Vi vil, som et resultat av denne avtalen, kunne fange og spise ganske store mengder ekstra fisk, sa Johnson på julaften om avtalen.

Mens den britiske regjeringen sier at noen EU-fartøyer vil ha tilgang til noen britiske farvann i den 5-årige tilpasningsperioden, hevder fiskerne at det i praksis vil bli slik at EU-båter vil beholde rettighetene for alltid. Gitt kompleksiteten i avtaletekstene, er til og med maritime-advokater usikre på detaljene. Ifølge Reuters nektet det britiske landbruksdepartementet å umiddelbart avklare 12-milsreglene.