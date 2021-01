Laksepanelet har én klar favorittaksje i år

– Vi har et positivt syn på laksesektoren etter et veldig spesielt 2020 med coronanedstengingen, som også vil prege første halvdel av 2021. Fra andre halvår tror vi på en betydelig forbedring med gjenåpningen av samfunnet kombinert med negativ tilbudsvekst, sier sjømatanalytiker Alexander Aukner i DNB Markets.

Horeca-markedet (hotell-, restaurant- og cateringmarkedet, red. anm.) er ventet å åpne opp igjen i Europa mot våren, når mange nok er vaksinert mot covid-19.

– Den positive effekten fra nedstengningen har vært økt hjemmekonsum av laks, noe vi tror vil holde seg godt også etter at restaurantene åpner igjen, fortsetter Aukner.

Finansavisens laksepanel består av de syv sjømatanalytikerne Carl-Emil Kjølås-Johannessen i Pareto Securities, Alexander Aukner i DNB Markets, Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets, Martin Kaland i ABG Sundal Collier, Lars Konrad Johnsen i Carnegie, Christopher Robin Vinter i SpareBank 1 Markets og Herman Aleksander Dahl i Nordea Markets.

Analytikerne gir sine vurderinger for lakseaksjer i 2021; hvordan vil lakseprisen utvikle seg, hvilke aksjer bør du plassere pengene dine i og hvilke risikoer lurer i sektoren?

Etterspørselen må opp

Analytikerne er samstemte om at gjenåpningen av samfunnet vil være den viktigste driveren for sektoren i 2021.

KALAND: – På etterspørselssiden blir det avgjørende om vi får en suksessfull utrulling av covid-19-vaksiner som tillater en gjenåpning av samfunnet. Horeca utgjør historisk 30–40 prosent av etterspørselen etter laks, og en normalisering i dette segmentet burde løfte den totale etterspørselen og lakseprisen.

61,50 KRONER PR. KILO: Martin Kaland i ABG Sundal Collier anbefaler Lerøy Seafood og Ice Fish Farm. Foto: Iván Kverme

LYE: – Vi forventer at 2021 blir et rimelig bra år for laksenæringen, hvor etterspørselen gradvis øker i viktige markeder. Utviklingen for produksjonen og tilbudssiden blir som alltid viktig. Samtidig blir det spesielt interessant å se hvordan styrken i etterspørselen utvikler seg gjennom året for horeca-segmentet, og om næringen klarer å ivareta og videreutvikle posisjonen innen dagligvare.

VINTER: I tillegg blir det også avgjørende hvor stramt tilbudet av fisk blir fra sommeren og utover andre halvår. «Alle» er enige om at slaktevolumet fra Chile skal kraftig ned neste år, men det er et stort sprik i anslagene. I tillegg har vi en hypotese om at etterspørselen etter laks kommer til å være rekordsterk når horeca åpner opp, fordi vi tipper det blir en «restaurantboom» når verden endelig kan gå ut og kose seg igjen.

Fra lakseprisfall i 2020...

For året som nå avsluttes ventet analytikerpanelet en laksepris på 60 kroner pr. kilo da de møttes i fjor. Når 2020 rundes av, er fasiten at coronarestriksjoner og andre utfordringer sendte lakseprisen ned til en snittpris på 53 kroner i år.

AUKNER: – Selv om covid-19 har hatt en stor innvirkning på lakseprisen i år, har operasjonelle problemer for mange av oppdretterne hatt en større effekt på estimatkuttene enn den reduserte prisen.

60 KRONER PR. KILO: Alexander Aukner i DNB Markets anbefaler Lerøy Seafood, Austevoll Seafood og Atlantic Sapphire. Foto: Ole Christian Rønning

AUKNER: – Spesielt vintersår på fisken gjennom første kvartal hadde en klart negativ effekt på oppnådd pris. Av de børsnoterte oppdretterne i Norge var det kun SalMar som klarte å levere en oppnådd pris på produktene på linje med den rapporterte spotprisen og påfølgende gode marginer.

DAHL: – Svake priser gjennom 2020 har gitt en vekker om at man ikke er prisgitt solide marginer til enhver tid og at kostnadsdisiplin er høyere på agendaen enn på lang tid.

...til prisoppsving i 2021

I 2021 har analytikerpanelets estimater et spenn i prisforventningene fra 56 til 61,50 kroner pr. kilo. Gjennomsnittsprisen er 59,20 kroner.

JOHNSEN: – Vi tror første kvartal blir unormalt dårlig med laksepriser rundt eller under 50 kroner pr. kilo, før man ser en bedring inn mot andre kvartal som følge av lavere tilbud fra Chile og sesongmessig lavt utbud i Europa.

60 KRONER PR. KILO: Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities anbefaler Lerøy Seafood, Mowi og Grieg Seafood. Foto: Iván Kverme

KJØLÅS JOHANNESSEN: – Lakseprisen er som alltid det viktigste, og for at denne skal styrke seg nevneverdig, må horeca-segmentet gjenåpnes. Dette tror vi kommer til å skje utover i andre kvartal. Kombinert med at tilbudsveksten fra Chile trolig kommer til å være negativ i andre halvår, tror vi på gode priser i denne perioden.

VINTER: – Vi tror lakseprisen får en rekyl i andre halvår når restaurantene åpner opp igjen og tilbudssiden er ventet å være stram. Om markedet begynner å tro på dette scenariet, vil lakseaksjene stige lenge før lakseprisen.

Stor oppside i Lerøy

Det er nettopp panelets forventninger om et oppsving i lakseprisen som skal bidra til økt inntjening for oppdretterne og opptur for flere lakseaksjer.

Samtlige seks analytikere har Lerøy Seafood som sin soleklare favoritt, som de også hadde i fjor.

Laksepanelets favorittaksjer for 2021 Toppanbefalinger: 1. Lerøy Seafood

2. Mowi og Grieg Seafood Analytikernes kjøpsanbefalinger: Carl-Emil Kjølås Johannessen, Pareto Securities

Kjøp: Lerøy Seafood, Mowi og Grieg Seafood Alexander Aukner, DNB Markets

Kjøp: Lerøy Seafood, Austevoll Seafood og Atlantic Sapphire Lars Konrad Johnsen, Carnegie

Kjøp: Lerøy Seafood og SalMar Martin Kaland, ABG Sundal Collier

Kjøp: Lerøy Seafood og Ice Fish Farm Kjetil Lye, Handelsbanken Capital Markets

Kjøp: Lerøy Seafood, Grieg Seafood og Mowi Christopher Robin Vinter, SpareBank 1 Markets

Kjøp: Lerøy Seafood og Nordic Aqua Partner

KJØLÅS JOHANNESSEN: – Lerøy er det beste kjøpet i 2021. Selskapet ligger an til å forbedre driften betydelig fra 2020, blant annet drevet av volumvekst fra store smoltinvesteringer de seneste årene. Vi mener også prisingen av aksjen er for billig sammenlignet med de andre store lakseselskapene.

For tiden handles Lerøy-aksjen rundt 59 kroner. Johnsen i Carnegie og Kaland i ABG Sundal Collier øyner en oppside på 20–30 prosent.

56,50 KRONER PR. KILO: Lars Konrad Johnsen i Carnegie anbefaler Lerøy Seafood og SalMar. Foto: Iván Kverme

JOHNSEN: – Lerøy har også bedret tilbud og etterspørsel på ørret og normalisert produksjonen i Lerøy Aurora og Lerøy Midt etter utfordringene med brann og biologi i 2019–20. I tillegg vil en reversering av covid-19-restriksjonene bedre Havfisks marginer på hvitfisk. Evner man å levere på det operasjonelle, mener vi at Lerøy skal prises til minimum 70 kroner over de neste seks til tolv månedene.

KALAND: Vår «top pick» er Lerøy. Etter en lang rekke skuffelser presterte selskapet godt over forventningene i tredje kvartal med lovende utsikter for fjerde kvartal. I første halvår i 2021 vil selskapet dra nytte av de tunge investeringene i storsmolt, som er ventet å gi lavere kostnader og høyere volum. Selskapet handles til 20–30 prosents rabatt til sektoren til tross for at marginene deres historisk har vært rundt snittet.

60,50 KRONER PR. KILO: Christopher Robin Vinter i SpareBank 1 Markets anbefaler Lerøy Seafood og Nordic Aqua Partner. Foto: SpareBank 1 Markets

Aukner ser muligheter for både Lerøy og eieren Austevoll SeafoodAUSS.

AUKNER: – Av aksjene ser vi best risk/reward i Lerøy og Austevoll, hvor vi forventer operasjonelle forbedringer i tillegg til muligheten for multippelekspansjon.

Kjøp Mowi og Grieg

På en delt andreplass har panelet Mowi og Grieg Seafood , som har klatret oppover på listen i år etter anbefalinger fra to analytikere.

LYE: – Våre favoritter i tillegg til Lerøy, er Grieg og Mowi, som vi forventer vil ha en bra utvikling i 2021. Både Lerøy og Grieg er lavere priset enn de andre lakseselskapene. Basert på våre forventninger om bedre drift og økte slaktevolumer i 2021–22, mener vi dette er gode kjøp. Vi ser også oppside i Mowi, som vi mener representerer en fornuftig eksponering gitt bedre utsikter for lakseprisen.

60 KRONER PR. KILO: Kjetil Lye i Handelsbanken anbefaler Lerøy Seafood, Grieg Seafood og Mowi. Foto: Handelsbanken Capital Markets

KJØLÅS JOHANNESSEN: – Vi synes også Mowi er et interessant kjøp i et sterkere laksemarked, da spesielt divisjonene i Chile og Canada kommer til å tjene på en høyere laksepris.

KJØLÅS JOHANNESSEN: – Som et litt mer risikabelt bet på høyere laksepriser, mener vi også det er stor potensiell oppside i Grieg Seafood. I det korte bildet vil selskapet ha utfordringer med den lave lakseprisen, men med de sterke prisene vi forventer utover året, vil Griegs inntjening øke enda mer enn for de andre selskapene. Prisingen er også ekstremt lav, og bærer preg av at markedet ikke helt tror selskapet vil lykkes med å fikse den for øyeblikket noe strukkede balansen.

ANALYTIKERFAVORITT NR. 2: Mowi og Grieg Seafood deler andreplassen for analytikernes fremste kjøpsanbefalinger i 2021. Her fra Mowis anlegg ved Brattholmen i Nordland. Foto: Mowi

Flere kjøpsanbefalinger

I fjor hadde laksepanelet SalMar som den andre store favoritten. I år er den tidligere yndlingen trukket frem av kun én analytiker. Aksjen handles rundt 490 kroner, og Johnsen ser en oppside på 24 prosent.

JOHNSEN: – SalMar er operasjonelt det beste oppdrettsselskapet på børs, og bør prises til en premie mot peers. I dag prises selskapet på linje med sektoren, noe vi mener er feil. Summen av sterke operasjonelle resultater, sterk utbyttekapasitet og positiv politisk medvind rundt offshoreutviklingen, mener vi taler for ytterligere multippelekspansjon og en aksjekursutvikling mot 600 kroner over de neste seks til tolv månedene.

VINNER AV «LAKSEPRISEN 2020»: Snittprisen i 2020 falt til 53 kroner pr. kilo. Tidligere sjømatanalytiker i Nordea, Kolbjørn Giskeødegård, var mest pessimistisk i fjor og vant med sitt estimat på 57,25 kroner. Foto: Privat

KALAND: En annen spennende kandidat er Ice Fish Farm , en islandsk oppdretter av premium-laks med sterke marginer. Selskapet selger laksen på fastpriskontrakter til en premie over spot, og har nå sikret den største andelen av volumene frem til juni til gode priser. Vi forventer at selskapet vil kunne mangedoble volumene de neste to årene med vedvarende sterke marginer, og anser aksjen som en doblingskandidat om de leverer på dette.

Aukner og Vinter plukker frem landbaserte oppdrettsselskaper som kjøpsanbefalinger.

AUKNER: Vi liker Atlantic Sapphire som nå slakter fisk fra anlegget i USA og er forventet å komme med sin første handelsoppdatering om slakt, prisoppnåelse og kundetilfredshet 6. januar. I sum har Atlantic Sapphire kommet langt på vei i å bevise landbasert produksjon av laks og det er nå de siste finansielle bitene faller på plass, noe som vil drive ned risikopremien i selskapet og sende aksjekursen oppover.

56 KRONER PR. KILO: Herman Aleksander Dahl i Nordea Markets har ikke anledning til å oppgi kjøpsanbefalinger i media. Foto: Nordea Markets

VINTER: Nordic Aqua PartnerNOAP skal bygge det første kommersielle landbaserte oppdrettsanlegget i nærheten av Shanghai. Lokaliseringen i Kina gir store vekstmuligheter, gode muligheter for høye laksepriser, og i tillegg har selskapet en svært god backing med erfaring fra Kina, sjømat og RAS-teknologi.