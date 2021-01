Tungt lakseprisfall

På lillejuleaften strøk lakseprisen over 50 kroner pr. kilo for første gang siden midtsommeren. Men det ble en nokså kortvarig opptur, skriver iLaks.

Ifølge nettavisen ligger prisen til oppdretter for laks på 3-6 kilo på mellom 45 og 47 kroner. Laksen over 6 kilo har en pris på 45-46 kroner.

– Med tre slaktedager fikk vi en prisoppgang som markedet ikke var med på når en kom ut i uken. Spesielt gjaldt det flyfisk. Så da fikk man en svekkelse av prisen igjen, sier en eksportør til iLaks.

– Storlaksen gikk under 3-6, et par kroner under. Det er storfisken får det mest, på grunn av flymarkedet og Kina. Jeg kan ikke forstå at folk tør å sende fisk der.

Tilbake

– Vi er tilbake til der vi var for to uker siden. Prisoppgangen kom på få slaktedager. Så viste det seg at markedet ikke vare sterkt nok til å ta prisoppgangen. Så en fikk et tilbakeslag som viste seg å bli gjeldende inn i første slakteuke i 2021, sier eksportøren.

Han er legger ikke skjul på at han er spent på markedsutviklingen i neste uke.

– Jeg tror ikke den prisen vil holde seg. Sluttukefisk vil bli utfordrende inn i neste uke. Det blir en liten test neste uke. Spenningen ligger i om markedet synes prisen vi har nå er interessant nok til å opprettholde kjøpsnivået utover uken. Hvis de synes prisen er attraktiv, handler de. Hvis de ikke synes det er en attraktiv pris, handler de ikke. Og da har vi en utfordring, påpeker han.

Halvert

– Lakseprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. Så enkelt er det. Akkurat nå er det høyt tilbud og lav etterspørsel. Lakseprisen er halvert. I uke 1 i år betalte vi 90 kroner for storlaksen, legger han til.

Ifølge iLaks er handelsaktiviteten den siste desemberuken er preget av feriemodus etter et krevende år.

– Vi gjorde innkjøpene for neste uke foregående tirsdag. Vi tok to uker i slengen, sier en importør og legger til at han kjøpte laksen på 46 kroner kiloet. Polakkene er enda lavere. Det blir ikke enkelt fremover, sier han.