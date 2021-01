Forlenger ikke forbudsunntak

Regjeringen har besluttet å ikke forlenge unntaket fra forbud om å sette fisk med pankreassykdom (PD) i slaktemerd grunnet mangel på brønnbåtkapasitet i PD-forskriften , med seks måneder. Det opplyser nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding mandag.

Departementet hadde sendt ut et forslag om mulig forlengelse på høring. Men etter etter tilbakemeldingene fra høringen, fremstår det som om de fleste aktørene har tilpasset seg regelverket, og at det derfor ikke er behov for en forlengelse.

– Jeg ser det ikke som hensiktsmessig å forlenge et unntak når de aller fleste selskap melder om at de ikke har behov for unntaket lenger, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Forbudet om å sette fisk med mistanke om eller påvist PD i åpne slaktemerder, er ment for å hindre smittespredning, og en forlengelse kunne derfor medført økt smitterisiko.

Ifølge departementet har selskapene fått god tid til å tilpasse seg kravet. Kravet har vært kjent siden PD-forskriften ble fastsatt i 2017, og unntaket som ble tatt inn sommeren 2019 skulle bare gjelde ut 2020.