Meglerhus sier kjøp – onsdag kommer tallene

Atlantic Sapphire er blant de tre foretrukne aksjene DNB Markets har innen sjømatsektoren. Selskapet har annonsert at de, etter et første fullt kvartal med leveranser fra landanlegget i USA, vil gi en oppdatering av driften for perioden på onsdag.

De første leveransene fra anlegget ble gjort i september.

«Interessen vil i første rekke være rettet mot responsen i markedet, volum levert og forventet opptrapping, oppnådde priser og eventuelle signaler om kontraktsdekningen fremover», skriver DNB Markets.

For fjerde kvartal venter meglerhuset en omsetning på 11 millioner dollar og en EBIT på to millioner dollar. Selskapet legger frem den fullstendige årsrapport i midten av april.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Atlantic Sapphire og opererer med et kursmål på 151 kroner. Mandag endte aksjen på 127,50 kroner.