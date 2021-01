Sjømateksporten endte nær rekordåret 2019

Ferske tall fra Sjømatrådet onsdag viser at Norge eksporterte 2,7 millioner tonn sjømat verdt 105,7 milliarder kroner i fjor.

Det totale volumet av sjømateksporten økte med 2 prosent i 2020, mens verdien ble redusert med 1 prosent, eller 1,5 milliarder kroner, sammenlignet med rekordåret 2019.

– Selv om 2020 var et annerledes år, har store deler av sjømateksporten klart å trosse de største utfordringene i kjølvannet av coronapandemien. Vi har virkelig fått se hvor sterkt norsk sjømat står globalt og kan være stolte av næringens evne til å omstille seg raskt under pandemien, sier Renate Larsen, adm. direktør i Norges sjømatråd.

VIKTIG FOR NORSK ØKONOMI: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Jeg er glad for at sjømateksporten igjen passerer milepælen på 100 milliarder kroner i eksportverdi. Første gang vi klarte dette var i 2019, og at dette gjentar seg i coronaåret 2020, er fantastisk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Reddet av sterk start

Verdien på sjømateksporten i 2020 endte dermed som den nest høyeste noensinne, mens volumet var ny rekord. Sjømateksporten i fjor tilsvarer 37 millioner måltider hver dag hele året, eller 25.000 måltider i minuttet.

Rekordsterk start på året i januar og februar for volum og verdier bidro til å dempe fallet da norsk sjømateksport opplevde flere krevende måneder med milliardras etter pandemiens utbrudd.

LEVERTE SOLIDE TALL: Renate Larsen, adm. direktør i Norges Sjømatråd. Foto: Eivind Yggeseth

– Vi hadde en sterk tro på nok et rekordår. Etter eksportrekord i 2019 og nye rekorder i januar og februar, har vi regnet ut at coronapandemien har kostet sjømatnæringen 13 milliarder kroner i tapt eksportverdi i år.

Eskalerende smittespredning førte til nedstengning av verdenssamfunnet fra midten av mars. Strenge restriksjoner og portforbud i en rekke land stengte også ned HoReCa-markedet (hotell, restaurant og catering, red. anm.), som utgjør nærmere 40 prosent av norsk sjømateksport til Europa.

– Det ble også utfordringer i logistikken, og salget av sjømat ble i stor grad flyttet til dagligvarekjeder, netthandel og takeaway-tjenester, opplyser Larsen.

De ti største enkeltlandene Norge eksporterte sjømat til i 2020, målt i verdi, var: Polen, Danmark, Frankrike, USA, Storbritannia, Nederland, Spania, Japan, Italia og Kina.

Omstilling til ferdigprodukter

Europa er det desidert største og viktigste markedet for norsk sjømateksport. I 2020 eksporterte norske oppdrettere 1,7 millioner tonn sjømat til EU verdt 69 milliarder kroner. Volumet økte med 2 prosent, mens verdien falt med 1,5 milliarder, eller 1 prosent, sammenlignet med 2019.

Store eksportland for norsk sjømat, som Frankrike, Storbritannia, Spania og Italia, ble svært hardt rammet av coronapandemien.

Den viktigste grunnen til at både volum og verdier i 2020 likevel forble høye, var næringens raske omstilling til produksjon av ferdigretter og fryste fileter som selges i supermarkedene for hjemmekonsum. I 2020 dreide derfor eksporten av fersk laks til videreforedlingslandene Polen, Danmark og Nederland for å møte endringene i etterspørselen.

Polen er størst på videreforedling av laks til ferdigprodukter og var det desidert største markedet for norsk sjømat i fjor. Eksportverdien økte med 968 millioner kroner, til 11,7 milliarder i fjor.

Til Danmark, som også videreforedler sjømat til ferdigprodukter, økte norske oppdrettere eksportverdiene med en halv milliard kroner, til 9,7 milliarder i fjor.

Andre viktige faktorer som bidro til et godt år for norsk sjømateksport var svekkelsen av kronekursen under pandemien og sterk vekst for enkeltarter som makrell og sild.

Første verdifall for laks

Den desidert største arten målt i volum og verdi er laks. I fjor endte den norske lakseeksporten på 1,1 millioner tonn verdt 70,1 milliarder kroner.

Volumet økte med 2 prosent, men lav laksepris sendte verdien ned med 2,3 milliarder kroner, eller 3 prosent i fjor, sammenlignet med 2019.

Størst tilbakegang i eksportverdien var til Italia, Kina, Litauen og Hongkong. Nedgangen har ført til at eksporten av norsk laks for første gang opplevde verdifall i et enkeltår.

MER LAKS HJEMME: Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges Sjømatråd. Foto: Privat

Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd viser til at verdiandelen av bearbeidede produkter økte fra 20 prosent i 2019, til 23 prosent i 2020.

– Salget av ferdigprodukter har bidratt til at eksportverdien for laks likevel endte som den nest høyeste i fjor, og volummessig var det rekord, sier Aandahl.

Tosifret milliardras for hvitfisk

Mens laksen har vært populær både som sushi og varmrett på middagsbordet under pandemien, har hvitfisken ikke slått an blant hjemmekokker på samme måte.

BRUTALT ÅR FOR HVITFISK: Analytiker Ingrid Kristine Pettersen i Sjømatrådet. Foto: Norsk sjømatråd

– Verdien på norsk hvitfisk falt med 16 milliarder kroner på grunn av coronapandemien. Hadde det ikke vært for en svak norsk krone hadde verdifallet vært verre, sier analytiker Ingrid Kristine Pettersen i Sjømatrådet.

Hun forklarer raset med at hvitfisk spises mest på restaurant og at klippfiskmarkedet til Brasil falt nesten helt bort.