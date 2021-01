I fjerde kvartal 2020 hadde Salmar et slaktevolum på 43.600 tonn.

Oppdrett Midt-Norge hadde i kvartalet et slaktevolum på 20.900 tonn, Oppdrett Nord-Norge hadde et slaktevolumet på 19.100 tonn mens Icelandic Salmon hadde et slaktevolum på 3.600 tonn.

En fullstendig rapport for fjerde kvartal 2020 vil bli offentliggjort 25. februar 2021.