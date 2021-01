Tre meglerhus venter enda større oppgang

Onsdag sendte Atlantic Sapphire ut en kvartalsoppdatering som overrasket markedet svært positivt. Sjømataksjen ble belønnet med kursoppgang på 9,2 prosent til 136,50 kroner.

SpareBank 1 Markets tror imidlertid at aksjen skal videre opp – og enda høyere enn hva meglerhuset tidligere har sett for seg.

Meglerhuset har nå oppjustert kursmålet sitt fra 140 til 155 kroner, ifølge TDN Direkt. En kjøpsanbefaling er samtidig gjentatt.

Allerede før onsdagens sterke oppdatering hadde DNB Markets lansert Atlantic Sapphire som én av tre foretrukne aksjer innen sjømat. Meglerhuset opererer i likhet med SpareBank 1 Markets med en kjøpsanbefaling, men ligger noen kroner lavere med sitt kursmål.

Høyner estimater

Kepler Cheuvreux oppjusterer også kursmålet på Atlantic Sapphire til 155 kroner, fra tidligere 115 kroner. Kjøpsanbefalingen gjentas.

Meglerhuset venter et slaktevolum på 8.500 tonn i 2021, og en omsetning pr kilo på 9,40 dollar i perioden 2021-2023. Estimatet for investeringer pr kilo høynes til 15,20 dollar fra 14,50 dollar.

DNB Markets høyner kursmålet på Atlantic Sapphire til 180 kroner per aksje, fra tidligere 151 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling. Det tilsvarer en 30 prosents oppside fra dagens kurs.

Meglerhuset skriver at slaktevolumet i fjerde kvartal var lavere enn ventet, men biomasseveksten var på linje med budsjettet, samtidig som selskapet oppnådde en høy realisert pris, ifølge TDN Direkt.

Kursmålet er basert på en 70 prosent sannsynlighet for suksess, oppjustert fra 60 prosent, etter at selskapet fortsetter å bekrefte de operasjonelle og finansielle antagelse i scenarioet i meglerhuset.

Sterke priser

Onsdagens kvartalsoppdatering viste oppsiktsvekkende gode salgspriser for selskapet, som opererer innen landbasert oppdrett.

Selskapet oppnådde en salgspris på 9,40 dollar kiloen, mens referanseprisen i fjerde kvartal lå på 4,90 dollar. For premiumlaksen over 3 kilo oppnådde Atlantic Sapphire en salgspris på 12 dollar pr. kilo, hele 145 prosent over referanseprisen.

Full rapport for fjerde kvartal og hele 2020 fra selskapet kommer 15. april.

Atlantic Sapphire har forøvrig søkt om registrering på det amerikanske markedet OTCQX i første kvartal 2021 for å nå ut til et bredere amerikansk investormarked.