Anbefaler lakseaksjer i forkant av kvartalsrush

– Lerøy leverte veldig bra på guidingen både for kvartalet og fullåret. Vi venter sterk vekst i år hvor selskapet skal utnytte lisensene sine bedre. Dette er bare starten på noe godt, sier analytiker Christopher Robin Vinter i SpareBank 1 Markets.

Denne uken har Lerøy Seafood , SalMar og Norway Royal Salmon (NRS) lagt frem tall for slaktevolumene i fjerde kvartal og helåret 2020, i forkant av kvartalspresentasjonene i februar.

Over 20 prosent i Lerøy

Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities og Vinter i SpareBank 1 Markets har fremdeles Lerøy som favorittaksje, slik samtlige syv analytikere i Finansavisen laksepanel hadde rundt nyttår.

Begge meglerhusene har kjøpsanbefaling og kursmål 75 kroner på Lerøy-aksjen. Torsdag ettermiddag ble aksjen handlet flatt rundt 61,50 kroner etter å ha lagt frem et slaktevolum «spot on» helårsguidingen på 172.000 tonn.

– Slaktevolumene var som ventet, men litt høyre volumer i Sjøtroll og Midt motvirket av noe lavere volumer i Aurora, sier Kjølås Johannessen i Pareto Securities.

ANBEFALER FLERE LAKSEAKSJER: Carl-Emil Kjølås Johannessen i SpareBank 1 Markets. Foto: Iván Kverme

Lerøy Seafood fikk et slaktevolum på 48.300 tonn laks og ørret i fjerde kvartal, samt 12.600 tonn fangst fra Havfisk.

Begge analytikerne ser en oppside på over 20 prosent i aksjen på forventninger om operasjonelle forbedringer.

– I år øker oppdretteren volumguidingen til 193.000 tonn på forventninger om bedre utnyttelse av lisensene. Jeg ser ingen grunn til at de ikke skal klare å levere økningen, sier Vinter.

10 prosent i SalMar

SalMar leverte et slaktevolum på 43.600 tonn i fjerde kvartal, fordelt på 20.900 tonn i Midt-Norge, mens Nord-Norge fikk et slaktevolum på 19.100 tonn. I tillegg leverte islandske Arnalax et slaktevolum på 3.600 tonn.

Slaktevolumet var rundt 5 prosent lavere enn forventningene, og SpareBank 1 Markets mener lavere slaktevolum i Midt-Norge kan komme av optimalisering av slakteprofiler.

– SalMar kjøpte 4.200 tonn kapasitet i trafikklysauksjonen i august, som oppdretteren har begynt å benytte. Derfor tror vi det kan være et lite oppside-potensial i 2021-slaktingen, sier Vinter.

OPPSIDE I UKENS AKSJER: Christopher Robin Vinter i SpareBank 1 Markets. Foto: Sparebank 1 Markets

Torsdag ettermiddag ble SalMar-aksjen handlet rundt 490 kroner. Både SpareBank 1 Markets og Pareto Securities har kjøpsanbefaling på aksjen og kursmål 540 kroner.

– Ja, vi ser en oppside på rundt 10 prosent i aksjen, bekrefter Vinter.

8 prosent i NRS

Norway Royal Salmon leverte et slaktevolum på 7.100 tonn i fjerde kvartal, som var 2.000 tonn lavere enn både SpareBank 1 Markets og Pareto Securities’ forventninger.

– Også NRS slaktet mindre fisk enn vi ventet, men i likhet med SalMar tror vi dette delvis er et bevisst valg og at fisken er skjøvet over til 2021, sier Kjølås Johannessen.

Begge meglerhusene har kjøpsanbefaling på NRS-aksjen. SpareBank 1 Markets har kursmål 225 kroner, mens Pareto Securities har 230 kroner.

Torsdag ettermiddag ble NRS-aksjen handlet rundt 212 kroner og analytikerne ser dermed muligheter for at aksjen kan gå ytterligere 8 prosent.