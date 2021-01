Brexit-smell for skotsk sjømat

På lørdag annonserte Skottlands største logistikkleverandør for fiskeriindustrien, DFDS Scotland, at de ville midlertidig stoppe med konsolideringstjenesten for eksport til EU, mens de prøver å løst IT-problemer, papirfeil og etterslep av varer, skriver Reuters. Gjennom Groupage Export Service får eksportører mulighet til å å sende flere produkter i en enkelt sending.

Den midlertidige suspenderingen av konsolideringstjenesten er nok et slag under beltestedet for skotsk sjømatindustri. Senest uken gikk flere fiskere ut og advarte om at næringen deres kunne bli lite levedyktig etter at Storbritannia forhandlet seg frem til en Brexit-avtale som gjør dem en mindre integrert med EU.

Brukte én dag til butikken

I Skottland eksporterer de årlig store mengder med sjøkreps, kamskjell, østers, hummer og blåskjell fra Atlanterhavskysten. Maten fraktes med lastebil til restauranter i Paris, Brüssel og Madrid og mange andre steder rundt om i Europa. Systemet har tidligere vært lagt opp til at den ferske skotske sjømaten kunne ligge i franske butikker litt over én dag etter at den var blitt hentet. Ifølge Reuters har Brexit ført til innføring av helsesertifikater, tollerklæringer og annet papirarbeid, som har økt leveringstiden på sjømaten og lagt på hundrevis av pund i kostnader på hver last.

DFDS Scotland sier at de vet hvor stor belastning dette er for klientene deres, til tross for at de gjorde store fremskritt i å løse problemene.

– Etterslepet er kraftig redusert, men hvert trinn i tollprosedyren tar lengre tid enn forventet, og kapasiteten blir dermed redusert, heter det i en uttalelse fra DFDS Scotland.

DFDS sier de skal ansette ytterligere for å være forberedt på å yte full service, samtidig som de understreket viktigheten av at kundene har fylt ut alt papirarbeidet 100 prosent korrekt.