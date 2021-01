Meglerhus venter kursoppgang – anbefaler kjøp

Danske Bank oppgraderer Salmar fra hold til kjøp. Kursmålet holdes uendret på 550 kroner.

«Mens det kan være for tidlig, oppgraderer vi Salmar ettersom vi ser en relativt rask innhenting i etterspørselen når covid-situasjonen etter hvert bedres. Dette, i kombinasjon med lav til moderat global tilbudsvekst de kommende årene, peker på sterkere laksepriser og sterk inntjeningsvekst i 2021 og 2022», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Mandag omsettes aksjen for 499,80 kroner, ned 0,2 prosent.

I forrige uke gikk Pareto Securities ut med en kjøpsanbefaling på Salmar, samtidig som kursmålet ble hevet fra 530 til 540 kroner.

For få dager siden ble det kjent at Salmar hadde et slaktevolum på 43.600 tonn i fjerde kvartal 2020.

Oppdrett Midt-Norge hadde i kvartalet et slaktevolum på 20.900 tonn, Oppdrett Nord-Norge hadde et slaktevolumet på 19.100 tonn mens Icelandic Salmon hadde et slaktevolum på 3.600 tonn. En fullstendig rapport for fjerde kvartal 2020 vil bli offentliggjort 25. februar 2021.