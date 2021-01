Oppjusterer Stolt-kursmål med 20 pst.

Meglerhuset DNB Markets øker kursmålet på Stolt-Nielsen med 20 prosent til 144 kroner etter offentliggjøringen av børsplanene for Stolt Sea Farm.

Etter børsens stengetid tirsdag varslet Stolt-Nielsen at det arbeider for å spinne av oppdrettsvirksomheten i et eget børsnotert selskap.

– Vi kan ikke si vi er veldig overrasket, da det var snakk om akkurat dette i forbindelse med tredjekvartalsresultatene. Men gode nyheter er det definitivt, sier DNB Markets' shippinganalytiker Jørgen Lian.

Han venter at beslutningen vil øke oppmerksomheten rundt hva selskapet har bygget opp i Sea Farm og viljen i aksjemarkedet til å se potensialet i et selskap som driver innen landbasert oppdrett.

– Attraktiv mulighet

– Når man vet at Stolt-Nielsen har handlet med rabatt til hva vi mener de underliggende verdiene er verdt, så er muligheten for en spin-off spesielt attraktiv. Det blir spennende å følge fremover, sier Lian.

Meglerhuset beholder sin kjøpsanbefaling på Stolt-Nielsen og øker kursmålet fra 120 til 144 kroner.

Lian og hans kolleger i DNB Markets' shippingteam mener dessuten at vekstplanene Stolt Sea Farm har offentliggjort, med en sterk økning i produksjon frem til 2035, kan bety at selskapets enterprise value øker betydelig.

Planlegger tredobling

Stolt Sea Farm produserer piggvar og sjøtunge ved 14 anlegg i Spania, Portugal, Frankrike, Island og i Norge.

Den årlige produksjonskapasiteten oppgis til 5.700 tonn piggvar og 1.570 tonn sjøtunge. Det planlegges for at produksjonen skal tredobles frem til 2035.

I tidlig handel torsdag korrigerte Stolt-Nielsen-aksjen litt ned til 126,80 kroner etter den kraftige oppgangen på Oslo Børs onsdag.