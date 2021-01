AKVA group har oppdaget grunnen til nedstengningen

Etter at AKVA group ble utsatt for et cyberangrep søndag 10. januar, hvor flere viktige systemer ble stengt ned, har selskapets tekniske team, med støtte fra ekstern kompetanse, har oppdaget grunnleggende årsak til at systemet ble stengt. Nå er planen å gradvis gjenopprette IT-systemene. Det opplyses i en børsmelding mandag.

AKVA group vil ikke gå ut med ytterligere informasjon, da politiet fremdeles etterforsker hendelsen.