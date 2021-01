Resultatsmell holder Mowis utbyttekran fortsatt stengt

Verdens største oppdrettsselskap, Mowi , varslet mandag om et bratt fall i resultatet for fjerde kvartal i fjor.

Laksegiganten, som har John Fredriksen som største eier, fikk et operasjonelt driftsresultat på 49 millioner euro i fjorårets siste kvartal.

Analytikerne hadde på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 65 millioner euro. Resultatraset er dermed enorme 16 milliarder euro, eller 25 prosent lavere enn analytikerne forventet.

– Dette var en svakere enn ventet oppdatering fra Mowi, drevet av lavere marginer i oppdrettsvirksomheten, spesielt i Canada og Chile, sier Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets.

INTET UTBYTTE: Analytiker Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Handelsbanken Capital Markets

Mowi og konsernsjef Ivan Vindheim ønsker ikke å gi noen kommentar til Finansavisen, og viser til at selskapet vil kommentere resultatet under kvartalsfremleggelsen 17. februar.

Aksjen hentet seg inn

Mowi-aksjen falt 2 prosent rett etter Oslo Børs åpnet, men hentet seg inn igjen før lunsjtid. Ved 16-tiden lå aksjen an til en oppgang på 0,7 prosent og ble handlet til 185,60 kroner.

Oppdrettsaksjen har likevel falt 16 prosent det seneste året, og har utviklet seg langt svakere enn Sjømatindeksen som kun er ned 8,5 prosent i samme periode.

MILLIARDRAS IGJEN: Det coronasmittede kvartalsvarselet fra Mowi inviterer ikke til en lystig kvartalsfremleggelse for konsernsjef Ivan Vindheim når hele rapporten legges frem 17. februar. Foto: Iván Kverme

Svakere drift i første kvartal førte til at Mowi 13. mai i fjor annonserte det første utbyttekuttet på syv år. Siden har coronapandemien holdt laksegigantens utbyttekran stengt.

Coronaåret 2020 står dermed i sterk kontrast til den tidligere utbyttefesten i Mowi. De seneste syv årene før pandemien har 28,7 milliarder kroner samlet flommet ut til laksegigantens aksjonærer.

Utbytte fra neste kvartal

Resultatvarselet fra Mowi viste en netto rentebærende gjeld (NIBD), eksklusive IFRS 16-effekter, på 1,46 milliarder euro ved utgangen av kvartalet. Christopher Robin Vinter i SpareBank 1 Markets venter ingen utbyttebetaling for fjerde kvartal.

UTBYTTE I INNEVÆRENDE KVARTAL: Christopher Robin Vinter i Sparebank 1 Markets. Foto: Sparebank 1 Markets

– NIBD er fortsatt over målet på 1.400 millioner euro, og vi tror derfor ikke at selskapet vil utbetale et utbytte for fjerde kvartal, sier Vinter, og legger til:

– Vi har tatt med salget av DESS Aqua i våre estimater for første kvartal og forventer et utbytte på to kroner pr. aksje i første kvartal 2021.

Lye i Handelsbanken venter heller ingen utbyttebetaling for fjerde kvartal.

– Vi vil sannsynligvis senke EPS-estimatene for 2020 med 6–7 prosent, og forventer også å senke EPS-estimatene for 2021 marginalt.

– Vi estimerer et utbytte på én krone i første kvartal 2021, legger Lye til.

Variable regioner

Det var likevel lyspunkter i resultatvarselet. Slaktevolumet var 127.000 tonn i kvartalet, som var på linje med analytikernes forventninger om 129.000 tonn.

Den viktigste oppdrettsregionen, Norge, bidro med høyere slaktevolum og bedre lønnsomhet enn ventet.

I Norge oppnådde Mowi et slaktevolum på 78.500 tonn, mot analytikernes forventninger om 76.700 tonn. Det operasjonelle driftsresultatet økte til 0,75 euro pr. kilo laks, mot ventet 0,57 euro.

Skottland-virksomheten hadde også et godt kvartal. Lønnsomheten pr. kilo laks var 1,55 euro, betydelig høyere enn ventede 0,50 euro.

I den chilenske og kanadiske oppdrettsvirksomheten var det derimot svakere marginer. Chile bidro negativt med minus 0,50 euro pr. kilo laks i kvartalet, mot ventet 0,01 euro. I Canada falt det operasjonelle driftsresultat til minus 1,10 euro pr. kilo, mot ventet minus 0,19 euro.