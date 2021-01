Fiskeridirektoratet gir Grieg Seafood tre utviklingstillatelser

Grieg Seafood Rogaland har fått tilsagn fra Fiskeridirektoratet om tre utviklingstillatelser for «Blue Farm», på totalt 2.340 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB), fremgår det av en pressemelding fra direktoratet tirsdag.

I den nye søknaden var investeringskostnadene jekket opp til 523,2 millioner kroner, som er langt høyere enn de 267 millionene i den opprinnelige søknaden.

Fiskeridirektoratet mener at konseptet nå innebærer en nyhet og fremstår som en forbedring sammenlignet med teknologien i dag. Den tekniske dokumentasjonen for prosjektet er også god nok til at prosjektet kan gjennomføres, mener direktoratet.

I 2018 avslo Fiskeridirektoratet søknaden fra Grieg på grunn av at søknaden ikke oppfylte vilkårene om «betydelig innovasjon».