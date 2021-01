Meglerhus anbefaler børsfersking

Kepler Cheuvreux tar opp dekning av The Kingfish Company, noe som har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 40 kroner. Meglerhuset er ifølge TDN Direkt godt fornøyd med konkurranseutsiktene for selskapet ettersom det er begrenset med landbaserte produsenter.

Videre trekker Kepler frem at det globale tilbudet av Yellowtail ligger på 145.000 tonn, men at The Kingfish Company forsøker å øke dette markedet til 190.000 tonn, noe som skal være drevet av nye volumer fra EU og USA.

Tirsdag omsettes aksjen for 33,60 kroner, opp 4,4 prosent.

I slutten av november 2020 debuterte The Kingfish Company på Euronext Growth, hvor aksjen hoppet 24,5 prosent før den sluttet på 25,60 kroner. Dagen etter gikk aksjen ytterligere 32,8 prosent. I forkant av noteringen ble det gjort en rettet emisjon hvor det ble utstedt litt over 26 millioner nye aksjer til kurs 20,56 kroner.