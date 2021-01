Kaster seg på landbasertbølgen

Det seneste året har det poppet opp en rekke landbaserte oppdrettsselskaper som jakter bedre lønnsomhet innen lakseoppdrett. Onsdag kom nyheten om at Grieg Seafood også kaster seg på bølgen.

Sjømatselskapet opplyser at det blir den første globale lakseprodusenten til å investere i landbasert lakseoppdrett.

Joint venture

Grieg Seafood går inn i et joint venture sammen med den Stavanger-baserte investorgruppen Omfar og smoltselskapet Vest Havbruk.

Navnet på joint venture-selskapet er Årdal Aqua, og partene blir likeverdige eiere med en tredjedel hver. Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame er styreleder for virksomheten.

Årdal Aqua jobber for tiden med designen av det landbaserte oppdrettsanlegget som får produksjon av både postsmolt og laks. Selskapet har mål om å starte byggingen av anlegget i Årdal utenfor Stavanger til høsten.

5.000 tonn laks

Planen for Årdal Aqua er en årlig produksjon på minst 3.000 tonn postsmolt, som skal leveres til Griegs havbruk i Rogaland.

Grieg Seafood har i lengre tid investert i postsmolt, hvor selskapet holder fisken på land lenger før den slippes ut i havet. Grieg-sjefen ønsker å redusere tiden fisken er i sjøen.

– I joint venture-selskapet vil vi kunne utvikle denne metoden ytterligere. Vi sikter mot at all vår fisk i Rogaland skal være mindre enn ett år i havet, sier Kvame.

Ambisjonen er å beholde smolten i det landbaserte anlegget til full størrelse som slakteklar laks. I første omgang skaleres Årdal Aqua til en produksjonskapasitet på 5.000 tonn laks. Grieg Seafood opplyser at målet er å øke produksjonskapasiteten ytterligere for landbasert oppdrett.

Selskapet anslår en investeringskostnad på 120 kroner pr. kilo, og vil gi mer informasjon om investeringskostnadene når designutviklingsfasen er fullført.

Landbasert-rush til børs

Fjoråret utmerket seg med et rush av landbaserte oppdrettsselskaper som flokket seg til Oslo Børs.

Både Andfjord Salmon og Salmon Evolution bygger landbaserte oppdrettsanlegg i Norge.

Andfjord Salmon ble notert på Euronext Growth 23. juni i fjor og bygger et landbasert gjennomstrømningsanlegg for lakseoppdrett på Andøya i Nordland. Salmon Evolution ble notert 18. september i fjor og bygger et større landbasert oppdrettsanlegg for laks ved Harøy utenfor Molde.

Blant selskaper som bygger anlegg i utlandet ble både Nordic Aqua Partners NOAP og The Kingfish Company notert i fjor. Mest kjent er Miami-baserte Atlantic Sapphire , som gikk på børs tilbake i 2018.