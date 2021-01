Svak nedgang for lakseprisen

Lakseprisene holder seg relativt stabile fredag, med en svak trend nedover – hovedsakelig for den største fisken.

Det melder InfraFish fredag, ifølge TDN Direkt.

– Til oppdretter ligger prisene på fisk mellom 3-6 kilo alt fra 44-47 kroner – og noe lavere for fisk over seks kilo. Men nå virker det som uværet har bidratt til at prisene har holdt seg stabile, sier en eksportør.

– Fisk mellom 3 og 5 kilo er ettertraktet nå. Det er mye storfisk i omløp, mange slakter fisk på rundt seks kilo.

En eksportør sier prisene går noe nedover:

– Det er et press på prisene nedover, spesielt på storfisken, der vi hører priser på 41-43 kroner pr kilo. Fisk mellom 3 og 6 kilo ligger på rundt 45 kroner.

Fredag ettermiddag meldes det om følgende priser og prisforventninger:

3–4 kg: 44 – 47 kr/kg

4–5 kg: 44 – 47 kr/kg

5–6 kg: 44 – 47 kr/kg

6 kg+: 41 – 45 kr/kg