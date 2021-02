Fortsatt røde tall for Hofseth BioCare

Hofseth BioCare skriver også i børsmeldingen at «salg og markedsføring i fjerde kvartal var et ekstremt travelt og vellykket kvartal for HBC, da selskapet begynte sin reise for å bygge en ny salgsavdeling for forbrukerhelsetjenester med toppledere fra globale forbrukerhelsevirksomheter. Videre opprettet det et nettverk av partnere i verdensklasse for å utvide sin tilstedeværelse i hele Asia og Amerika.»