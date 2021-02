– Bestemmelsen om produksjonsfisk ligger fast, og dispensasjonen til Hav Line er et helt særskilt tilfelle. På bakgrunn av en ny helhetsvurdering har vi konkludert med at Hav Line skal få dispensasjon. Vi håper det vil gi stabilitet for selskapet og for de ansatte, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.