Flere meglerhus hever kursmålet etter fredagens tall

Ledelsen i selskapet informerte at Covid-19 påvirker etterspørselen etter konsernets produkter negativt og har gitt lavere priser for rødfisk og hvitfisk. I kvartalsrapporten skrev Austevoll Seafood at en svakere prisoppnåelse var hovedårsaken til lavere inntjening i fjerde kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal i 2019.