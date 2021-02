Barberer volumguidingen

I fjerde kvartal fikk den islandske oppdretteren Ice Fish Farm et operasjonelt driftsresultat på 7,9 millioner kroner, mot 25 millioner kroner i samme periode i fjor.

Inntektene beløp seg til 98,7 millioner kroner i kvartalet, mens i 2019 var topplinjen på 94,3 millioner kroner. Økningen kommer av et høyere slaktevolum, som endte på 1.648 tonn i kvartalet.

I kvartalsrapporten skriver Ice Fish Farm at resultatfallet skyldes økte materialkostnader, mer spesifikt lavere slaktevekter, økte fôrpriser, høyere ansattkostnader og kostnader til å bygge opp kapasiteten.

Driftsresultatet pr. kilo kom inn på 4,83 kroner, mot 8,07 kroner i samme periode i fjor.

Reduserer guidingen

I kvartalsrapporten reduserer Ice Fish Farm volumguidingen fra 8.700 til 7.500 tonn for inneværende år. Estimatet for 2022 reduseres fra 15.550 til 12.000 tonn, mens i 2023 venter Ice Fish Farm et slaktevolum på 22.000 tonn.

Hovedårsaken til nedjusteringen av slaktevolumene fremover er økt dødelighet på smolt-anleggene som fører til lavere biomasse enn tidligere planlagt.