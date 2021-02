Blodrødt stup for chilensk oppdretter

Salmones Camanchacas operasjonelle driftsresultat falt i rødt terreng til minus 13 millioner dollar i fjerde kvartal. I tilsvarende kvartal i 2019 var det operasjonelle driftsresultatet til sammenligning positive 34,3 millioner dollar.

Den chilenske oppdretteren er hardt rammet av coronapandemien og lave laksepriser.

Med hovedkontor i Chile, slapp Salmon Camanchaca kvartalsrapporten sent onsdag kveld, etter Oslo Børs stengetid.

Det var positiv stemning for Salmones-aksjen i forkant av kvartalsrapporten, hvor aksjen onsdag var opp 1,7 prosent på lave volum, og ble handlet for 60 kroner på Oslo Børs.

Torsdag før lunsjtider var det ingen bevegelse i Salmones Camanchaca-aksjen. Så langt i år er aksjen opp nær 18 prosent, men ser man ett år tilbake er kursen ned drøye 10 prosent.

Lakseprisen raserte resultatet

Fallet i det operasjonelle driftsresultatet første til at EBIT pr. kilo atlantisk laks ble negativt med minus 0,74 dollar i kvartalet, som kan sammenlignes med positive 1,63 dollar i tilsvarende kvartal i 2019.

Fallet i fortjenesten kan forklares med at salgsprisen for atlantisk laks raste ned til et gjennomsnitt på 1,55 dollar pr. kilo, samt at oppdretteren hadde høyere kostnader i kvartalet.

Driftsinntektene ble halvert i kvartalet, og falt med 53 prosent, til 65,8 millioner dollar.

Resultat før skatt var blodrødt med minus 10,4 millioner dollar – et ras fra positive 21,7 millioner dollar i tilsvarende kvartal i 2019.

Salmones Camanchaca (Mill. USD) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 65,8 139,3 EBIT før verdijusteringer -13 34,3 Resultat før skatt -10,4 21,7 Resultat etter skatt -7,5 16,1