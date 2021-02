Litt lavere enn forventet - betaler utbytte

SalMar oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 413,8 millioner kroner i fjerde kvartal. Det er lavere enn analytikernes forventninger om 432 millioner.

Til sammenligning hadde SalMar et operasjonelt driftsresultat på 658,1 millioner kroner i fjerde kvartal i 2019.

Lavere laksepriser og et krevende marked påvirker resultatet, oppgir selskapet i kvartalsrapporten.

SalMar-styret innstiller på et utbytte på 20 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2020. Laksegiganten drysser dermed 2,27 milliarder over aksjonærene.

Utbyttenivået er dermed høyere enn året før. For 2019 ble det utbetalt et utbytte på 13 kroner pr. aksje, mens det for 2018 ble betalt et utbytte på 23 kroner pr. aksje.

Skuffet forventningene

Laksegigantens driftsinntekter ble 3.049 millioner kroner i kvartalet, noe som var høyere enn analytikernes forventinger om 2.738 millioner.

Resultatet før skatt ble imidlertid 76,6 millioner i fjerde kvartal, som var en skuffelse sammenlignet med analytikernes forventninger om 393 millioner i kvartalet.

Gjentar guidingen

SalMar gjentar guidingen om en økning i slaktevolumet til 163.000 tonn i Norge og 14.000 tonn på Island i 2021.

Kontraktsdekningen for første kvartal 2021 er på 30 prosent, mens rundt 20 prosent av 2021-volumet er dekket inn på kontrakter, ifølge rapporten.

SalMar opprettholder pågående investeringsprogrammer. I år forventer SalMar å investere 1,6 milliarder kroner i den norske virksomheten. Blant selskapets største enkeltinvesteringer er utbyggingen av InnovaNor og Senja 2.

I tillegg planlegger SalMar investeringer på 170 millioner kroner i det deleide datterselskapet Icelandic Salmon på Island.

Varierende regioner

SalMar-konsernet hadde en operasjonell EBIT pr. kilo laks på 9,50 kroner i fjerde kvartal, ned fra 17,46 kroner i årets tredje kvartal og 16,31 kroner i fjerde kvartal 2019.

Den norske oppdrettsvirksomheten har vanligvis levert sterke resultatet som har hevet SalMars resultater betydelig over konkurrentene de seneste kvartalene. For fjerde kvartal oppgir lakseoppdretteren at segment Midt-Norge og Nord-Norge leverer tilfredsstillende resultater basert på gode biologiske og operasjonelle prestasjoner.