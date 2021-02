Finansdirektøren går over til viktig offshore-satsning

SalMar melder i en egen børsmelding samme dag som selskapet slapp kvartalsresultatet, at lakseoppdretteren skal styrke satsningen på oppdrett til havs.

Finansdirektør Trine Sæther Romuld er i samråd med konsernsjef Gustav Witzøe og styret i SalMar tildelt rollen som finansdirektør og strategiansvarlig i SalMar Ocean.

Styret har startet rekrutteringsprosessen med å ansette en ny finansdirektør i SalMar, og det planlegges at Romuld står i nåværende finansdirektørstilling frem til 1. september, før hun går over til SalMar Ocean.

Ny æra innen oppdrett

SalMars satsing på hav markerte starten på en ny æra innen sjømatnæringen, ifølge selskapet og flere analytikere.

Havbasert oppdrett åpner for bærekraftig matproduksjon i store nye områder og bidrar til å sikre verdens matforsyning også i et langsiktig perspektiv, hevder SalMar i meldingen.

– Ved å styrke teamet i SalMar Ocean med Trine forsterker vi denne viktige strategiske satsingen for SalMar, sier Gustav Witzøe, konsernsjef i SalMar.

Neste teknologisprang for SalMars havsatsing er Smart Fish Farm, som planlegges etablert i åpent hav i Midt-Norge.

GÅR OVER I NY ROLLE: Finansdirektør Trine Romuld i SalMar er tildelt ny rolle som finansdirektør og strategiansvarlig i SalMar Ocean. Foto: Iván Kverme

Satsingen på havbasert oppdrett er godt kjent og viderefører SalMars tradisjon med å utvikle og utnytte ny teknologi og nye løsninger. Arbeidet skjer i regi av SalMars heleide datterselskap SalMar Ocean under ledelse av Olav Andreas Ervik.

Ocean Farm 1 – fullskala pilot med offshore design – ble satt i drift høsten 2017. Her er det gjennomført to produksjonssykluser og det er levert til sammen 10.000 tonn laks av førsteklasses kvalitet.

«SalMar har ambisjoner om å bygge en serie slike anlegg for havbasert produksjon, basert på de erfaringene man nå høster, forutsatt at myndighetene som varslet åpner for lokaliteter og lisenser i disse områdene», skriver SalMar.