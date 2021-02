Salmon Evolution, en aktør innen landbasert oppdrett med første anlegg under bygging på Indre Harøy, har fredag signert en avtale om vilkår for etablering av et 49/51 joint venture med det Sør-Koreanske sjømatselskapet Dongwon Industries, under navnet «K-Smart», fremgår det av en børsmelding.

Formålet er å utvikle, bygge og drive et landbasert lakseoppdrettsanlegg med en årlig produksjonskapasitet på 20.000 tonn i Sør-Korea, ved bruk av Salmon Evolutions hybride gjennomstrømningsteknologi (HFS).

Prosjektet skal utvikles i to faser, hver med en årlig kapasitet på 10.000 tonn. Planlagt byggestart er satt til andre halvår 2022, med ferdigstillelse og produksjonsstart i 2024.

Prosjektkostnaden for fase 1, inkludert investeringer, prosjektledelse og arbeidskapitaloppbygging, er estimert til 1,6 milliarder kroner. I henhold til vilkårene vil Dongwon Industries legge til rette for gjeldsfinansiering for K-Smart, og Salmon Evolution vil ha en eierandel på 49 prosent i samarbeidet. Eierandelen skal finansieres gjennom selskapets allerede kommuniserte finansieringsplan for egenkapital.