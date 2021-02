Positive basseng-nyheter fra Andfjord Salmon

Oppdrettsselskapet Andfjord Salmon melder om en vellykket installasjon av tidskritiske deler for en rørledning for vannuttak i selskapets første basseng. Det betyr at de mest sentrale delene i gjennomstrømningssystemet nå er koblet til havområder utenfor Andøya, melder selskapet i en børsmelding.

Ledningen for vanninntak, som er hovedpulsåren til det første oppdrettsbassenget, ble koblet til i midten av januar.

«Installasjonene gjør at vi er et stort skritt nærmere funksjonstesting av det første bassenget, som vil senke risikoen for utbyggingen på Kvalnes», uttaler Martin Rasmussen, adm. direktør i Andfjord Salmon i børsmeldingen.