Mener markedet overvurderer SalMars offshoresatsing

Torsdag la SalMar frem fjerdekvartalstall som viste et operasjonelt driftsresultat på 414 millioner kroner, som var bak analytikeres forventninger på 432 millioner kroner.

I kjølvannet av rapporten har DNB Markets med Alexander Aukner gjort en analyseoppdatering på SalMar, hvor anbefalingen ble nedjustert fra kjøp til «hold», samtidig som kursmålet ble økt fra 570 til 590 kroner.

I analysen trekker Aukner frem at SalMar ser fair priset ut, og kursmålet impliserer en P/E-multippel på 25,1 ganger estimatene i 2021 og 19,9 ganger neste års estimat.

«SalMar leverte et greit fjerdekvartal operasjonelt. Uansett er the real story offshore oppdrett, som fortsatt er et usikkerhetsmoment. Vi mener markedet vektlegger potensialet for mye, istedenfor SalMar Ocean's verdi i dag», skriver Aukner i rapporten.

3 mrd. i verdi

DNB Markets skriver at SalMar legger mye innsats og human kapital i prosjektet, og viser til at finansdirektør Trine Sæther Romuld går over i ny rolle som strategiansvarlig og finansdirektør for «SalMar Ocean».

Meglerhuset verdsetter offshoresatsingen til 3 milliarder kroner, ekskludert Ocean Farm-1, men legger til at verdien potensielt kan bli mye høyere i fremtiden.

Carnegies Lars Konrad Johnsen har til sammenligning en verdsettelse på 9 milliarder kroner. Nylig uttalte han følgende til Finansavisen:

«SalMar Ocean kan bli så stort som SalMar ønsker, og så stort som markedet evner å håndtere, gitt volumveksten som da vil komme. Potensialet er enormt og offshoresatsingen kan bli verdt mye mer enn de 9 milliardene vi har lagt til grunn pr. nå».