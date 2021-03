Fremdrift i henhold til planen – på god vei mot 2024-målet

Salmon Evolution hadde ingen driftsinntekter i fjerde kvartal og noterte et nettoresultat på minus 1,2 millioner kroner. For 2020 sett under ett endte nettoresultatet på minus 17 millioner kroner, fremgår det av kvartalsrapporten tirsdag.

Selskapet rapporterer at den første byggefasen av anlegget ved Indre Harøy er i henhold til planen og på budsjett. Kritisk infrastruktur er allerede på plass og prosjektrisikoen er med det kraftig redusert.

At fremdriften går etter planen gjør at de er på god vei mot målet med å sette ut første smolt i mars 2022.

Oppdrettsselskapet har også mottatt 96,8 millioner i støtte fra Enova og det er tildelt 14 millioner kroner fra skatteinsentiv-ordningen, Skattefunn. Det bidrar til at kontantbeholdningen pr. 31. desember var på 648 millioner kroner.

Salmon Evolution holder fast på målet om en produksjonskapasitet på mer enn 70.000 tonn innen 2030 og er allerede på god vei mot 25.000 tonn innen 2024.

Les hele kvartalsrapporten her.