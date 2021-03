Laksefest i Kina og Italia

I Europa var Italia hardest rammet tidlig i pandemien, men landet var ikke stengt ned i februar i fjor, slik som Kina. Likevel økte verdiveksten for laks til Italia med 3 prosent, til 284 millioner kroner i februar, mens volumet vokste med 38 prosent.

USIKKERHET I ITALIA: Trym Eidem Gundersen, Sjømatrådets fiskeriutsending i Italia, opplyser at pandemien fremdeles skaper utsikkerhet for lakseeksporten. Her fra hjemmekontor i Norge. Foto: Trym Eidem Gundersen

Restriksjonene avgjør

Norges sjømatråds utsending til Italia, Trym Eidem Gundersen, opplyser at det økte laksesalget er et resultat av at flere regioner fikk lettelser i coronarestriksjonene i februar.

– Med portforbudet opphevet handler folk oftere sushi i butikk. Lettelsene gir også restaurantene mulighet til å holde åpent frem til klokken 18.00. Dessverre har det kommet nye restriksjoner nå som kan få etterspørselen vil svinge fremover, sier Gundersen.

Victoria Braathen, Sjømatrådets utsending til Kina, sier at årets to første måneder i Kina betyr høytid og ferietid, med høyere etterspørsel etter laks.

– Kineserne slår på stortromma når det gjelder å tilberede gode måltider under kinesisk nyttår, og mange foretrekker norsk laks. Veksthoppet i februar må også sees i lys av at kinesisk nyttår i fjor ble feiret to uker tidligere, og at coronapandemien for alvor traff Kina i februar i fjor.

Variert sjømateksport

I februar falt eksportverdien for de fleste arter med unntak av kongekrabbe og sild, sammenlignet mot den rekordsterke februarmåneden i 2020. Larsen peker på høyere laksepriser i fjor som hovedgrunn til verdifallet i februar i år.

– I fjor var det historisk sett høye priser for laks og torsk, og det var før pandemien slo til og reduserte omsetningen av sjømat til hoteller og restauranter globalt. Det er fremdeles knyttet stor usikkerhet til eksportutviklingen fremover for enkeltarter.

Det ble igjen en sterk måned for kongekrabben. Selv om volumene ikke kan måle seg med laks, økte eksportverdien av norsk kongekrabbe med 101 prosent – til 82 millioner kroner.

Det ble også en sterk måned for silden, som hadde en verdivekst på 48 prosent og passerte en halv milliard kroner i eksportverdi i februar.

Like bra gikk det ikke for ørreten, klippfisk, saltfisk, tørrfisk, makrell og reker, som alle fikk verdifall i februar.