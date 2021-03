Lakseserviceselskap vil på børs

Lakseserviceselskapet Frøy ønsker nå å søke om notering ved Oslo Børs, opplyses det i en melding fra NTS.

Noteringen vil inkludere en emisjon på én milliard kroner, samt salg av aksjer fra eksisterende aksjonær NTS.

Med forbehold om at selskapet mottar relevante godkjenninger fra Oslo Børs og Finanstilsynet, forventes selskapet å ha sin første noteringsdag på Oslo Børs i løpet av 1. kvartal.

Frøy tilbyr blant annet tjenester som installasjon og vedlikehold av lakseoppdrettsanlegg, biologiske behandlinger og transport av levende fisk, og selskapet er et resultat av en sammenslåing mellom Frøy Gruppen AS og et av NTS's datterselskaper.